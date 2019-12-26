В административном здании вспыхнул пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

25 декабря 2019 г. в 00.18. в пожарно-спасательную службу поступило заявление о том, что в Намском районе в 2х километрах от с. Харыялаах произошло возгорание автомобиля «Тойота-Ленд-Крузер». В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади, общая площадь пожара составила 6 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на 01 не поступал, пожарные подразделения не выезжали.

25 декабря 2019 г. на 01.29. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Укуланская г. Томмот Алданского района. К моменту прибыти пожарного подразделения, через четыре минуты, горела кровля по всей площади, общая площадь – 72 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

25 декабря 2019 г. в 06.33. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Кальвица г. Якутска. Через три минуты пожарное подразделение прибыло к месту вызова, к моменту их прибытия из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 20 кв.м. и автомобиль на площади 4 кв.м. Причина – короткое замыкание электропроводки в гараже, ущерб устанавливается.

25 декабря 2019 г. в 08.44. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одноэтажном административном здании мкр. Марха ул. Советская г. Якутска. Через семь минут пожарное подразделение прибыло к месту вызова, к моменту их прибытия из здания шел дым. В результате пожара огнем повреждено здание внутри на площади 70 кв.м. и кровля на площади 30 кв.м. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, ущерб устанавливается. Огнеборцы спасли здание.

25 декабря 2019 г. в 15.18. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание автобуса ПАЗ на ул. Нагорная г. Томмот Алданского района. Через две минуты пожарное подразделение прибыло к месту вызова, к моменту их прибытия из автобуса шел дым. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя на площади 1 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. Пожарные спасли автобус.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!