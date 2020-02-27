В администрации Нюрбинского района прокомментировали информацию о задержке выплат за сданное молоко

На этой неделе в Sakhaday обратились жители Нюрбинского района с жалобой на задержку выплаты за сданное молоко. «Никто не объясняет причину образовавшегося долга, и постоянно «кормят обещаниями», — пожаловались жители. Заготовитель в свою очередь объяснил невыплату за октябрь и ноябрь прошлого года кассовыми разрывами, тянущимися с 2017 года.

*Следом появилось объяснение администрации Нюрбинского района, в котором они признали упущения*. В пресс-релизе сообщается, что в скором времени откажутся от услуг заготовительных контор, *перечисляя средства напрямую сдатчикам молока*. Правда, когда погасят долги, неизвестно.

«Как и во многих районах, начиная с 2016 года, когда из-за дефицита бюджета заготовительные организации вынуждены были брать кредиты, начались эти задержки по оплате за сданное молоко. Помимо этого, средства на закуп молока приходят траншами, т.е. 2 раза в год. Вследствие этого заготовители вынуждены авансировать за ещё несданную продукцию.

Иногда происходят случаи невыполнения доведенного плана закупа молока сдатчиками. Сегодня в Нюрбинском районе переплаты некоторым хозяйствам составляют немаленькую сумму.

*Кроме этого, в нашем районе выявлены нарушения в деятельности заготовительной организации*. *Контрольно-счётной палатой Нюрбинского района ведётся ревизия*. Проводится уточнение кредиторской задолженности каждого сдатчика молока. После этого будут приниматься конкретные меры.

Со стороны руководства района разрабатываются нормативные акты по порядке перечисления средств напрямую со счета департамента сельского хозяйства района на счета сдатчиков молока, минуя заготовителей. Здесь необходимо отметить, что с бюджета Нюрбинского района третий год дополнительно выделяются средства на закуп молока 15 млн. руб., из расчета 5 руб. за 1 кг сданного молока. Всего же на поддержку сельского хозяйства за счет бюджета района ежегодно предусматривается около 100 млн. руб», — передает пресс-служба МР «Нюрбинский район».