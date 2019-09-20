В «Абырале» прошел творческий концерт отдыхающих

22 сентября завершается отдых очередного заезда отдыхающих в «Абырале». В санатории существует прекрасная традиция, в честь завершения очередного курса лечения, отдыхающие проводят отчетный концерт. Досуг в санатории максимально разнообразен, благодаря творческой работе культорганизаторов Варвары ЕРЕМЕЕВОЙ — Отличника культуры Республики Саха (Якутия) и Владимира ЕРЕМЕЕВА — Отличника культуры Республики Саха (Якутия). Проводятся концерты, викторины, выезды в музеи и театры, в санаторий приезжают творческие коллективы города.

Отчетный концерт начался с поздравления от имени всех отдыхающих. С приветственным словом выступила Анна КОЗЛОВА. В своем выступлении она отметила: «Вот и настает время расставания. Быстро и незаметно пролетели эти осенние дни. И мы готовы встретить нашу долгую зиму, подкрепив здоровье, и нам повезло действительно в « Абырале» мы действительно абыранныбыт. Эти дни прошли на благо нашему здоровью и мы, отдыхающие, выражаем огромную благодарность благодействующему коллективу под руководством главного врача Алены Ивановой».

Разнообразие концертных номеров было удивительным, здесь и сольные номера, и ансамбль, и сценки, и чтение авторских стихов и рассказов. Яркое выступление 82-х летней Раисы Романовой соврало аплодисменты и восторг зрителей. Несмотря на свой преклонный возраст, она и танцевала, и пела частушки. Автор пяти книг Павел Иванов из села Оросу Вилюйского улуса, в период лечения занимался и творчеством, написал несколько стихотворений.

Как отмечают отдыхающие, они обзавелись новыми друзьями. С удовольствием отмечают, что в век новых информационных технологий прибавили новые контакты в ватсапе и уже продолжат виртуально общаться.

«Отдых в санатории надолго запомнится и подарил мне массу положительных эмоций и позитива! Работники санатория очень вежливые, позитивные люди. Прошла массаж, процедуры грязе- и водолечения, ЛФК» — рассказывает Люция Семенова.

«Хочу отметить, что все очень понравилось. Приятно порадовал номер — две кровати, чистый санузел с душем, мебель в едином стиле, холодильник, телевизор. Все номера в санатории такой категории. И конечно порадовал вид с балкона – деревья, одетые в золотой осенний убор. Пожелания по размещению тоже учли, соседка по комнате попалась моя ровесница, поэтому нам было совсем не скучно. Лечение было хорошо организовано»- рассказала Валентина Иванова.

«18 дней пролетают как мгновение и вот уже пора ехать домой. Что я чувствую? Да, в общем, чувствую себя как обычно — я ведь здоров — и обследование в санатории это показывает. Просто нет утренней вялости и вечернего засыпания с думами в голове. Хочется сходить в кино, в театр, на выставку… сбегать в магазин, убраться в квартире… Хочется поделиться этим ощущением свежести и полнотой зарядки батареек» — с улыбкой на устах рассказывает Александра Гуляева.