В Абыйском улусе открылись летние лагеря

С 20 июня в Абыйском районе Якутии открылись четыре лагеря с продолжительностью смены 21 дней в населенных пунктах Сыаганнаах, Сутуруоха, Куберганя, Киенг-Кюель.

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Как сообщает управление образования Абыйского района, в целях развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей, создания условий для развития личности ребенка в каникулярный период, профилактики детской безнадзорности и правонарушений в летний период среди учащихся района организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием разных направлений.

Среди них лагеря с дневным пребыванием занимательно-игрового направления для учащихся с 1 по 4 классы, для ребят постарше открываются лагеря агротехнологического и оздоровительно-трудового направлений, где ребята помогают ухаживать за пришкольным участком.

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Кроме того, открылись оздоровительные летние площадки художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, оздоровительно-краеведческого направлений.

Все лагеря работают с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, обеспечены дез.средствами и помимо педагогов работают повара, уборщики, посудомойки, технички и инструктора по гигиене.