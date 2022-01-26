В Абыйском районе защитили трудовые права работников торговли

Прокуратура Абыйского района провела проверку соблюдения законодательства о занятости населения.

Установлено, что тремя работодателями, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли, при фактическом допущении 7 работников к трудовой деятельности, трудовые договоры с ними не заключались, трудовые отношения не оформлялись или же оформлялись под видом гражданско-правовых договоров.

Прокуратура внесла в адрес работодателей представления, а также возбудила в отношении них дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к административной ответственности, нарушения устранены путем заключения с работниками трудовых договоров, их права восстановлены.