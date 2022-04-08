В Якутии замглавы сельского поселения грозит до 2 лет лишения свободы

Прокурором Абыйского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении заместителя главы сельского поселения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (воспрепятствование муниципальным служащим, исполнению вступившего в законную силу решения суда).

Дознанием установлено, что обвиняемый, в январе текущего года находясь на своем рабочем месте, достоверно зная о наличии вступивших в законную силу решений суда о взыскании задолженностей по кредитным договорам, увидев постановление об обращении взыскания на его заработную плату, не желая погашать задолженность, воспользовавшись своим служебным положением, изъял данное постановление у ведущего бухгалтера администрации и удерживал у себя, тем самым препятствовал его исполнению.

Вследствие этого, удержания и перечисление денежных средств взыскателям с заработной платы должника не производились.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.