В Абыйском районе расследуют гибель ребенка при пожаре

Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, по факту гибели малолетнего ребенка в результате пожара. Сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в п. Сыаганнаах Абыйского района Якутии поступило в следственные органы СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в 6 часов утра 25 июня 2020 года. В сообщении указано, что в момент пожара в доме находились двое взрослых и двое малолетних детей 2011 г.р., 2019 г.р. Малолетний ребенок, 2019 г.р., с родителями госпитализированы в медицинское учреждение. Мальчик, 2011 г.р., погиб. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник

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