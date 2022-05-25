В Абыйском районе обнаружен пожар

В отдаленном участке Абыйского района Якутии обнаружили один лесной пожар, сейчас принимают решения по его тушению. Один лесной пожар локализовали в Чурапчинском районе. Об этом в ходе брифинга оперштаба по паводковой обстановке и лесным пожарам сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников, передает ЯСИА.

На территории Якутии зафиксировали 16 лесных пожаров, из них 14 потушили, локализован один пожар в Чурапчинском районе. Новый пожар обнаружили в зоне контроля в Абыйском районе.

«В связи с отдаленностью участка принимается решение о его тушении или приостановке. Сегодня муниципальное образование выехало на разведку, будут приняты решения в республиканском штабе», — сообщил Дмитрий Садовников.

На территории региона сегодня задействована авиация для мониторинга пожароопасной ситуации. В Амгинском районе работал самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Самолет будет продолжать свою работу по мере накопления ресурсных облаков.