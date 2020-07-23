В Абыйском районе бюджетные организации оплатили долги по коммуналке

SakhaLife.ru.

Прокуратура Абыйского района на постоянной основе проводит надзорные мероприятия в целях сокращения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Так, в течение 2019 года задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги учреждений финансируемых из средств местного бюджета составляла более 40 млн. руб.

В связи с чем, прокуратурой района в адрес руководителей бюджетных учреждений внесено 15 представлений об устранении нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства задолженность бюджетных учреждений перед ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» за 2019 год полностью погашена.

В 1 полугодии 2020 года задолженность учреждений, финансируемых из бюджета перед ресурсоснабжающей организацией составила менее 2-х млн. руб., в целях ее погашения прокуратурой представления внесены в адрес руководителей 6 бюджетных учреждений.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле.