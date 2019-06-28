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В Абыйском наслеге введен режим ЧС

В Абыйском наслеге введен режим ЧС, в Майорском объявлен режим повышенной готовности. По данным на 27 июня на территории Абыйского района зафиксированы 8 пожаров, 32 активные термоточки.

Заместитель главы района Владимир Слепцов сообщил, что на территории Абыйского наслега введен режим “Чрезвычайная ситуация”, на территории Майорского наслега объявлен режим повышенная готовность. В связи с этим на тушение пожаров будет задействован материальный резерв.

В каждом наслеге, где зафиксированы лесные пожары, сейчас работают добровольцы из местного населения, чтобы предотвратить распространение огня. Владимир Николаевич отметил, что причины пожаров природные:

— В этом году у нас очень сухо. Почти не было дождей, зимой осадков было тоже мало, а сейчас стоит аномально жаркая погода. Пожары уже рядом с населенными пунктами. В Майорском наслеге пожар находится по ту сторону реки Индигирка. Природное препятствие сдерживает распространение огня. В Абыйском наслеге огонь подбирается к озеру Тала-Кюель. До населенного пункта Абый осталось 10 км.

На местах работы организованы. По информации администрации Абыйского наслега, 27 июня в 20 часов был организован сбор добровольной пожарной команды и добровольцев из населения для ликвидации лесного пожара между рекой Уяндиной и озером Тала-Кюель. Группа в составе 16 человек на тракторе выехала на место пожара в 20 часов 30 минут.

По информации администрации Майорского наслега 27 июня в 21 часов также был проведен сбор добровольной пожарной команды и добровольцев из числа населения для ликвидации лесного пожара через реку Индигирка с помощью мотопомп и пожарных ранцев. Первая группа в составе 20 человек на 8 лодках отправилась в 20 часов 30 минут, вторая группа в составе 12 человек на 4-х лодках отправилась в 22 часа 19 минут.

Со стороны администрации района группа в составе 5-ти человек 27-го июня выезжала на одной моторной лодке до места пожара с Абый. Была проведена фото съемка квадрокоптером, — рассказал он.

В данное время все термоточки на контроле, ведутся ежедневные визуальные наблюдения, население оповещено.

Источник: http://ulus.media/2019/06/28/v-abyjskom-naslege-vveden-rezhim-chs/
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