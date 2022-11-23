В Абаге распахнет свои двери новая врачебная амбулатория
В конце ноября в амгинском селе Абага примет первых пациентов новая врачебная амбулатория, что станет значительным событием не только для абагинцев, но и для медицины Амгинского района в целом.
Старая амбулатория требовала обновления уже давно. До этого медики почти 10 лет вынуждены были работать в приспособленном здании старого интерната, которое мало отвечало современным требованиям оказания медицинской помощи. И вот, благодаря программе модернизации первичного звена Нацпроекта «Здравоохранение», в марте этого года, наконец, началась долгожданная стройка.
— На сегодня строительство объекта из быстровозводимых модулей практически окончено. В здание площадью 120 кв.м. проведено теплоснабжение и электрические коммуникации, завершается покраска и благоустройство территории. Подготовлены согласно стандартам также необходимая мебель и оборудование, — рассказывает главный врач Амгинской ЦРБ Михаил АРХИПОВ.
Одно из новшеств, которым будет располагать новая врачебная амбулатория, — это телекардиограф, который позволяет передавать результат ЭКГ непосредственно специалистам Кардио-сосудистого центра для расшифровки. Это помогает повысить точность диагнозов и назначенного лечения больным с болезнями сердца. В этом году в районе получили 4 аппарата телеЭКГ.
А в 2023 году амгинскую медицину ждет более грандиозная стройка. В Амге начнется возведение поликлиники на 200 посещений в смену.
— Это еще один долгожданный для нас объект, так как старая поликлиника, хоть и построена в 90-ых годах, но уже не отвечает современным требованиям. В новой трехэтажной поликлинике площадью 2,5 тысячи кв. метров разместятся все необходимые службы с учетом комфорта как пациентов, так и персонала. Необходимые средства для строительства уже предусмотрены и мы надеемся, что в положенный срок новый объект медицины появится в нашем улусе, — сказал Михаил Архипов.
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