В Абаге будет своя амбулатория с врачом

В селе Абага Олекминского района полным ходом идёт строительство врачебной амбулатории по национальному проекту «Здравоохранение». Медперсонал будет работать во главе с врачом-терапевтом. «Мы понимаем, что первоочередной задачей является оснащение села современной, доступной медицинской помощью , а также квалифицированными медицинскими кадрами. Поэтому мы ведём работу по подбору персонала с медицинскими образовательными учреждениями и заключаем договора», — рассказывает Анна Михайловна Гаврильева, главный врач ГБУ РС(Я) «Олекминская центральная районная больница».

Сегодня руководство Олекминской центральной районной периодически выезжает и контролирует ход строительства врачебной амбулатории. Строительство должно завершиться в июне месяце этого года. Здесь расположатся кабинет приема врача-терапевта , фельдшера, процедурный кабинет и прививочный, санузел и комната для персонала. Все будет отвечать санитарно-гигиеническим требованиям. Жители села Абага с огромной радостью восприняли новость о строительстве нового, современного медицинского учреждения. «Теперь у нас появится возможность получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях. Мы ждём окончания строительства нашего медпункта», -делятся радостью жители Абаги.



