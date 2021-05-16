В 9 улусах Якутии горят леса

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действует 22 природных пожара на территории Верхневилюйского, Горного, Намского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Майского, Хангаласского районов и близ города Якутск. Общая площадь пройденной огнем с момента обнаружения составляет 378,2 га. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах Республики Саха (Якутия).

На тушение лесных пожаров привлекалось 470 человек и 73 единицы техники. За сутки было задействовано 15 патрульно-контрольных групп, в количестве 29 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп,составлено 4 протокола об административном правонарушении. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, на территории земель лесного фонда и правил противопожарного режима на землях иных категорий всего составлено 22 протоколов об административном правонарушении.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 8 очагов на общей площади 173,7 гектара, локализовано 6 крупных пожаров на общей площади 216 гектара в Нюрбинском и Намском районах. Особый противопожарный режим действует на территории Оймяконского, Таттинского, Томпонского и Нюрбинского районов», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).