Коронавирус
В 7 районах Якутии чрезвычайно высокая заражаемость коронавирусом
На 14.11.2021 г. выявлено 286 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 138 случаев,
— Алданский район – 17 случаев,
— Мирнинский район — 14 случаев,
— Нерюнгринский, Олекминский, Хангаласский районы — по 13 случаев,
— Мегино-Кангаласский район – 12 случаев,
— Нюрбинский район – 11 случаев,
— Вилюйский район — 7 случаев,
— Амгинский, Кобяйский районы — по 6 случаев,
— Намский, Сунтарский, Усть-Майский районы — по 5 случаев,
— Ленский, Оймяконский районы — по 4 случая,
— Жиганский, Оленекский, Томпонский районы — по 3 случая,
— Усть-Алданский район — 2 случая,
— Верхоянский, Горный районы — по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 4 275 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 665 104 тестов.
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