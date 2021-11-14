14.11.2021
10:23
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Коронавирус

В 7 районах Якутии чрезвычайно высокая заражаемость коронавирусом

На 14.11.2021 г. выявлено 286 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 138 случаев,

— Алданский район – 17 случаев,

— Мирнинский район — 14 случаев,

— Нерюнгринский, Олекминский, Хангаласский районы — по 13 случаев,

— Мегино-Кангаласский район – 12 случаев,

— Нюрбинский район – 11 случаев,

— Вилюйский район — 7 случаев,

— Амгинский, Кобяйский районы — по 6 случаев,

— Намский, Сунтарский, Усть-Майский районы — по 5 случаев,

— Ленский, Оймяконский районы — по 4 случая,

— Жиганский, Оленекский, Томпонский районы — по 3 случая,

— Усть-Алданский район — 2 случая,

— Верхоянский, Горный районы — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 4 275 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 665 104 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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