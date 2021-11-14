В 7 районах Якутии чрезвычайно высокая заражаемость коронавирусом

На 14.11.2021 г. выявлено 286 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 138 случаев, — Алданский район – 17 случаев, — Мирнинский район — 14 случаев, — Нерюнгринский, Олекминский, Хангаласский районы — по 13 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 12 случаев, — Нюрбинский район – 11 случаев, — Вилюйский район — 7 случаев, — Амгинский, Кобяйский районы — по 6 случаев, — Намский, Сунтарский, Усть-Майский районы — по 5 случаев, — Ленский, Оймяконский районы — по 4 случая, — Жиганский, Оленекский, Томпонский районы — по 3 случая, — Усть-Алданский район — 2 случая, — Верхоянский, Горный районы — по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 4 275 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 665 104 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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