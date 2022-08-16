В 64 квартале Якутска будет ограничение подачи газа в дома

15 августа в аварийно-диспетчерскую службу Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» поступил вызов от жильцов дома, расположенного по адресу Ойунского 16 города Якутска на отсутствие газа в квартирах.

Ремонтная бригада выехала и подтвердила информацию жильцов и начала работы по обследованию газовой сети. Предварительная причина — закупорка газопровода.

На 16 августа еще не установлено место возможного повреждения газопровода. Работы продолжаются.

По информации аварийно-диспетчерской службы, 16 и 17 августа под ограничение подачи газа попадут следующие многоквартирные дома, расположенные в 64 квартале: Ойунского, дом 16, Каландаришвили, дом 9/1, 7, 7/1, 32.

Компания призывает жителей данных домов с понимаем отнестись к временным ограничениям подачи газа в связи с ремонтными работами.