В 6 районах Якутии сложная ситуация с лесными пожарами

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 104 природных пожара на общей площади, пройденной огнем 257 287,5 гектар, при этом площадь активного горения составляет 385,93 гектар. За сутки возникло 19 пожаров и 15 ликвидировано.

Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 761 человек и 66 единиц техники.

В целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров и для защиты населенного пункта Алеко-Кюель в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России, в составе двадцати человек. В случае ухудшения обстановки для защиты населенных пунктов от лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) в готовности к применению в г. Якутск находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 70 человек личного состава и 9 единиц техники.

«За сутки площадь пожаров уменьшилась на 961,25 гектар за счет ликвидации очагов в обслуживаемой зоне и зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхоянского, Среднеколымского, Усть — Майского, Таттинского и Томпонского районов, где зарегистрировано 83 очага природных пожаров. Сегодня запланировано применение авиации МЧС России на территории Момского района, по маршруту: Хонну-Кулун-Елбют – Хонуу. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены»,- прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) проводится моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию. В связи с отсутствием осадков, учитывая северо-западный, северо-восточный ветер 4-8 м/с, существует вероятность задымления в 12 населенных пунктов на территории Верхоянского, Среднеколымского, Момского, Усть-Майского и Томпонского районов.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Республики, продолжает работу телефон «Доверия»: 8 (4112)-39-99-99.