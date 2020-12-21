В 560квартирном доме Якутска отключено тепло

В 560 квартирном жилом доме №25 по улице Короленко в Якутске в результате коммунальной аварии некоторые квартиры остались без теплоснабжения.

Вчера, 20 декабря в блоке Б в межэтажном перекрытии прорвало трубу систему отопления. Впоследствии, отключено теплоснабжение и подача воды в соседнем блоке А.

Жители дома утверждают, что последствия аварии не устраняются, на месте нет сантехников, слесарей управляющей компании.

Заместитель главы города Якутска по вопросам ЖКХ Роман Сорокин отметил, что директор управляющей компании УК «Жилищный стандарт» в данное время с работниками находится в доме, в котором произошла авария.

«Также на месте аварии находится главный энергетик МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Окружной администрации Гаврил Наумов, который участвует в процессе устранения последствий аварии», — подчеркнул Роман Сорокин.

Также в дом по ул. Короленко, 25 прибыли специалисты министерства ЖКХ и энергетики, управления Госстройжилнадзора РС (Я). Комиссия проводит работу по обследованию и определения места возникновения аварии. Работы ведутся, в самое ближайшее время система отопления будет восстановлена.