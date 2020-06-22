22.06.2020
14:39
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Происшествия

В 5 км от якутского села разгорелся пожар

Прокуратура Абыйского района ищет ответственных за лесной пожар, действующий возле с. Сутуруоха Абыйского района.

В 5 км от села Сутуруоха Абыйского района разгорелся пожар.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению органами местного самоуправления законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  действиям уполномоченных лиц по исполнению требований закона при организации тушения лесного пожара, в том числе  своевременному и полному привлечению необходимых сил и средств. 

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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