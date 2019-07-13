В 379 населенных пунктах Якутии может пропасть телесигнал

Филиал РТРС информирует, что в ночь с 14 по 15 июля 2019 года совместно с Главным управлением МЧС России по Республики Саха (Якутия) планируется проведение комплексной проверки работоспособности системы оповещения населения на сети ЦЭНТВ в тестовом режиме

Филиал РТРС информирует, что в ночь с 14 по 15 июля 2019 года совместно с Главным управлением МЧС России по Республики Саха (Якутия) планируется проведение комплексной проверки работоспособности системы оповещения населения на сети ЦЭНТВ в тестовом режиме, ориентировочное время проведения с 02:00 – 02:30 часов, по якутскому времени. Во время проведения проверки системы оповещения произойдет трасляция проверочного видеоролика сигнала оповещения.

Профилактика запланирована на всех 211 объектах ЦЭНТВ по РС(Я), а это значит, что жители 379 населенных пунктов и их окраин, могут не увидеть некоторые телевизионные программы. Однако, для минимизации неудобств, работы проводятся, преимущественно, в ночное время.

Филиал РТРС приносит извинения за возможные неудобства