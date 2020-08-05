В 22 районах Якутии возобновлена плановая работа медучреждений

Сегодня, 5 августа, министр здравоохранения РС(Я) Елена БОРИСОВА проинформировала журналистов о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.



В Якутии за сутки выявлено 55 новых случая коронавирусной инфекции. 41 случай зарегистрирован в Якутске, также по 3 случая – в Нерюнгринском и Мегино-Кангаласском, по 2 случая – в Верхневилюйском и Хангаласском, по 1 случаю — в Сунтарском, Намском, Чурапчинском, Усть-Алданском районах.

Заболевшие госпитализированы, их ближайшие контакты выявлены и изолированы.

За сутки лабораториями республики проведено 2 307 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 315 864 тестов на коронавирусную инфекцию.



«Несмотря на то, что ситуация по цифрам ежедневно улучшается, мы сегодня фиксируем большое количество заболевших другой категории лиц – это люди с хроническими заболеваниями и старшее поколение. У них, как правило, болезнь протекает тяжело. Сегодня достаточно большое количество людей лежат на кислородной поддержке», — сообщила министр Борисова.



Она призвала якутян соблюдать меры предосторожности и максимально обеспечивать собственную безопасность — продолжать носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, дезинфицировать рабочие помещения и свои дома.



В республике осуществляется постоянный контроль за службами жилищно-коммунального хозяйства по проведению дезинфекции в подъездах жилых домов.



Елена Борисова обратила внимание на то, что продолжается выезд детей из Якутска в районы, хотя их количество сократилось в сравнении с первыми каникулярными месяцами. Больше всего детей выехало в Усть-Алданский, Олекминский и Таттинский районы. Обратный поток детей из районов в Якутск после 15 августа, не исключается вероятность того, что это повлияет на эпидситуацию в столице.



Минздрав Якутии готовится к выходу на плановую работу. Сегодня в 22 районах возобновлена работа медицинских учреждений по диспансеризации и плановому осмотру населения. Елена Борисова отметила, что при сохранении стабильной ситуации, в Якутске также будет возобновляться плановая деятельность поликлиник.