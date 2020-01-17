В 203 микрорайоне Якутска открылся детский сад «Звездочка»

С новосельем руководство учреждения, детей и их родителей поздравили Глава республики Айсен Николаев, заместитель Главы города Якутска Максим Трофимов и спикер Якутской городской Думы Альберт Семенов.

На экскурсии по новому объекту первые лица республики и ее столицы убедились, что детский сад отвечает всем современным требованиям. Он оборудован физкультурным и музыкальным залами, кабинетами психолога и логопеда, а также медицинским блоком.

«Открытие нового социального объекта – это всегда праздник и большая радость для всего города. Поздравляю виновников торжества с обретением нового, современного, не побоюсь этого слова, дома. Важно, что в этом учреждении значительное внимание будет уделено инклюзивному образованию и особый подход к каждому ребенку. Хочу пожелать всему коллективу детского сада успехов в их нелегком труде. Уверен, что в таком красивом здании детям и их воспитателям будет комфортно вместе учиться, развиваться, познавать мир», – сказал Альберт Семенов.

Строительство нового социального объекта в Якутске завершилось в рамках государственно-частного партнерства по Инвестиционной программе республики на 2019 год. Здание площадью 1148 кв. м. рассчитано на 240 мест. Планируется, что в детском саду будет функционировать пять инклюзивных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья от двух до восьми лет, группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, а также группы по кратковременному пребыванию для детей с множественными и тяжелыми нарушениями в развитии.