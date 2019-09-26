В 203 микрорайоне появится новая школа

26 сентября в 203 микрорайоне города Якутска состоялась церемония закладки основания новой школы.

Новая школа будем иметь 3 этажа, рассчитана на 360 мест, площадь объекта составляет свыше четырех тысяч квадратных метров. Проектом школы предусмотрены спортивный и актовый залы, кабинеты технологии, русской национальной культуры и коренных народов республики, психологической разгрузки, стоматологический и медицинский кабинеты, обеденный зал на 100 мест, во дворе школы будет установлено баскетбольное и волейбольное поле.

В торжественной церемонии приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства РС(Я) Кирилл Бычков, министр строительства РС(Я) Павел Аргунов, временно исполняющий обязанности главы города Якутска Максим Трофимов, начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска Алексей Семенов, члены правительства республики, работники образования, жители и общественность.

После традиционного обряда благословения алгыс с поздравительной речью выступил глава Республики Саха (Якутия): «Я искренне поздравляю всех. В канун Дня государственности Республики Саха (Якутия) мы начинаем долгожданную стройку школы в 203 микрорайоне».

Айсен Николаев отметил, что в этом же микрорайоне в 2019 году завершается строительство двух детских садов и выразил уверенность, что с вводом новых социальных объектов, 203 микрорайон приобретет завершенный вид и станет лучшим в городе Якутске.

«Сегодня мы присутствуем при знаковом событии. Это первое подобное событие в истории города Якутска, когда в одном микрорайоне с разницей в полтора года строятся и сдаются новые социальные объекты. В этом быстрорастущем микрорайоне будет уже вторая по счету школа. В Якутске мы каждый год отмечаем прирост числа детей, поступающих в детские сады и школы, поэтому строительство образовательных учреждений – приоритетный для нас вопрос», — прокомментировал Максим Трофимов.

Исполняющий обязанности главы города поздравил всех горожан с строительством нового социального объекта и подчеркнул, что нынешние темпы строительства в Якутске очень высоки — дети 203 микрорайона уже через полтора года смогут посещать новую школу.