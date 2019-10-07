07.10.2019
19:23
82

Якутск

В 203 микрорайоне появился новый фонтан

Фотофакт: В 203 микрорайоне города Якутска заработал новый фонтан с подсветкой.

Фото: Евгений Иванов.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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