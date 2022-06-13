В 203 микрорайоне появилась летучая мышь

Видео с летучей мышью, которая залетела в подъезд один из жилых домов 203 микрорайона опубликовано в тгк Ykt.criminal.

Тгк Ykt.criminal сообщает, что это произошло в 203 микрорайоне г. Якутска. Чуть позже была размещена фотография еще одной летучей мыши, но уже мертвой. Обнаружил мышь житель Якутска.

Напоминаем, летучие мыши являются естественным резервуаром бешенства и, по данным ВОЗ, вирусов Марбург, Эбола и коронавирусов, входящих в группу особо опасных инфекций — список самых опасных для человека известных патогенных вирусов, являющихся причиной смертельных заболеваний.

Летучие мыши боятся яркого света, поэтому дополнительное освещение мест скопления летучих мышей может частично решить проблему.

Примета гласит, что летучая мышь, прилетевшая в квартиру или дом, сулит неприятности, связанные со здоровьем домочадцев. Животное необходимо аккуратно поймать и выпустить с наилучшими пожеланиями, чтобы неудачи ушли из дома.