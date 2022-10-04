04.10.2022
19:09
166
Якутия
В 2025 году в Якутии построят железную дорогу до Охотского моря
Тихоокеанскую железную дорогу введут на территории Якутии в 2025 год.у Железная дорога будет проходить по территории Якутии и Хабаровского края. Она соединит Эльгинское угольное месторождение с морским угольным терминалом «Порт Эльга» в районе мыса Манорский на побережье Охотского моря, сообщает тгк @yk24ru
Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru
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