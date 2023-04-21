В 2024 году завершат обновление 15 якутских аэропортов

В Якутии по нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ) до конца 2024 года завершат реконструкцию 14 аэропортов. Кроме того, силами Минобороны РФ планируется сдать в эксплуатацию искусственную взлётно-посадочную полосу аэропорта Тикси, сообщает Минтранс Якутии.

Уже сданы объекты в 6 аэропортах: Верхневилюйска, Жиганска, Сангар, Хандыги, Белой Горы и Депутатского. Реконструкция аэропорта Нюрба перенесена на 2026-2027 годы.

В 2023 году завершат работы по модернизации взлетно-посадочных полос в аэропортах Якутск, Усть-Нера и Черский. Также запланировано окончание строительства служебно-пассажирского здания аэропорта Нерюнгри и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта Вилюйска и Олекминска.

— Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Полярный и строительство аэропортового комплекса в г. Мирный планируют закончить в 2024 году. Модернизация объектов позволит обеспечить стабильное функционирование системы воздушного транспорта, авиационную и транспортную безопасность, повысить доступность и качество авиаперевозок, — рассказал министр ведомства Владимир Сивцев.

Всего в России до конца 2024 года реконструируют 37 аэродромов, а 18 объектов аэродромной инфраструктуры введут в эксплуатацию в 2023 году. Обновление проводится благодаря федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов», входящему в состав нацпроекта КПМИ.

— За последние 20 лет в России с использованием средств федерального бюджета работы по реконструкции инфраструктуры проведены в 92 аэропортах. При этом только с 2019 года в рамках КПМИ модернизирована аэродромная инфраструктура 19 аэропортов в 11 регионах страны, в том числе работы в 8 аэропортах в 5 субъектах завершены в 2022 году. Это взлётно-посадочные полосы, рулёжные дорожки, места стоянок для самолётов, служебно-пассажирские здания, контрольно-пропускные пункты и другие объекты, — отметил зампред правительства Марат Хуснуллин.