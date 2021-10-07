В 2022-м в Якутию поступит больше субвенций из Федерального фонда ОМС

Представляя 7 октября проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на заседании правительства республики, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Якутии Александр Горохов обратил внимание на существенное повышение размера субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС. Так, на 2022-й год размер субвенции составит 44 млрд 045 млн рублей, что на 6 млрд 986 млн рублей, или 18,9% выше показателя 2021 года.

«Существенный рост объёма субвенции является итогом работы исполнительных и законодательных органов власти республики над изменением методики формирования субвенции из Федерального фонда ОМС», – сказал Горохов. Напомним, благодаря главе Якутии Айсену Николаеву была решена проблема многолетнего недофинансирования здравоохранения республики и некоторых субъектов ДФО. Благодаря обращениям в адрес правительства РФ, минздрава России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования было принято решение об изменении методики распределения субвенций, в результате чего в разы повысилось поступление финансовых средств.

По словам директора ТФОМС Якутии, минздравом России подготовлен проект постановления правительства РФ об изменении методики распределения субвенции из Федерального фонда, предусматривающий повышение предельно значимых показателей коэффициентов ценовой дифференциации – с 4,5 до 5,5. «При повышении показателя увеличится размер субвенции для пяти регионов: Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Ненецкого автономного округа и Республики Саха (Якутия). Самое большое увеличение будет у нашей республики – из более 6 млрд рублей мы получим 4 млрд рублей дополнительных субвенций», – сказал Александр Горохов.

Размер федеральных субвенций на 2023-2024 годы составят по 44 млрд 045 млн рублей.

На 2022 год межбюджетные трансферты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), передаваемые бюджету территориального фонда ОМС, составят 1 млрд 215 млн рублей, и на плановый период 2023 и 2024 годов составят по 1 млрд 302 млн рублей.

В итоге общий объём доходов бюджета Фонда на 2022 год составит 45 млрд 545 млн рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов доходы составят по 45 млрд 632 млн рублей.

«Расходы бюджета ТФОМС республики в 2022 году составят 45 млрд 595 млн рублей, на 2023 год и 2024 год составляют по 45 млрд 632 млн рублей», – сообщил докладчик. На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» в 2022 году будет направлено 45 млн 351 млн рублей.

Приоритетными направлениями на 2022 год определены финансирование медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в стационарных условиях; финансирование проведения диспансеризации населения (в том числе углубленной диспансеризации лиц, переболевших COVID-19); оказание медпомощи больным с онкологическими заболеваниями и введение в эксплуатацию нового Республиканского кардиологического диспансера.

Проект закона одобрен на заседании правительства республики, проведённом сегодня премьером Андреем Тарасенко, и будет внесён на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн).