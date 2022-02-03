В 2022 году в Якутии построят 18 школ и детский садик

Создание современного образовательного пространства – одна из ключевых задач в сфере образования Якутии

В республике в 2021 году построено 10 школ на 1 320 мест, также введен учебный корпус на 150 мест с интернатом на 100 мест в с. Чапаево Хангаласского улуса. Привлечены средства на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях.

«Новая образовательная среда требует соответствующей инфраструктуры. Невозможно представить высокое качество образования в стенах аварийной школы. Но, несмотря на то, что с 90-х годов республика строит много школ и детсадов, мы и сейчас продолжаем строить их в приоритетном порядке. Только за последние 3 года мы ввели более 70 объектов общего и дошкольного образования. В будущем году планируется ввести 18 новых школ в столице и в районах. До 2023 года республика получит более 2, 8 млрд рублей на капитальный ремонт и оснащение школ в рамках исполнения поручения Президента на съезде Единой России», – отметил Глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании парламенту республики.

Так, новые школы открыты в мкр. Кангалассы г. Якутска, с. ТамалаканВерхневилюйского улуса, с. КыйыТаттинского улуса, с. СайылыкНюрбинского улуса, с. ХарыялахОленекского района, с. ОгородтаахУсть-Алданского улуса, с. КилянкиЧурапчинского улуса, с. Толон Ленского района, с. ОктемцыХангаласского улуса.

Решается задача по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в рамках проекта Министерства просвещения России. При участии госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» привлечено более 4,8 млрд рублей на строительство в 2022-2023 годах 9 школ на 3 тысячи мест в г. Якутске и его пригородах.

В прошлом году Якутия подала и защитила заявку для включения в программу капитального ремонта и оснащения зданий более чем 200 школ по всей республике. В рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» в 2022 и 2023 году из федерального бюджета Якутия получит субсидию в сумме почти 2, 9 млрд рублей. В федеральный список в 2022 году попали все заявленные регионом 58 объектов образования из 25 районов.

В 2022 году за счет всех источников финансирования планируется ввести 18 школ на 4 745 мест, 1 объект дополнительного образования. В каждом районе и городском округе появятся опорные центры дополнительного образования детей и молодежи в сфере образования, культуры и спорта.

Создание современного доступного каждому ребенку Якутии образовательного пространства позволит достичь одну из ключевых задач республики – вхождение по качеству образования в топ-15 регионов страны к 2024 году.