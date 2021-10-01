В 2022 году продлены праздничные дни

О переносе выходных дней в 2022 году

В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году» перенесены следующие выходные дни:

· с субботы 1 января на вторник 3 мая;

· с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;

· с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.



Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2022 году новогодние каникулы для работников продлятся 9 дней – с 1 по 9 января 2022 года, а с учетом того, что 31 декабря 2021 года является выходным днем, работники будут отдыхать 10 дней.



Длинные выходные ждут россиян в марте – с 6 по 8 марта 2022 года.



В мае 2022 года работники будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы. Выходные в связи с Днем России продлятся с 11 по 13 июня 2022 года, а в связи с Днем народного единства – с 4 по 6 ноября 2022 года.



Также, согласно статье 6 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни.



На территории Республики Саха (Якутия) действует Закон Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2018 года 1993-З № 1545-V «О дополнительных нерабочих праздничных днях в Республике Саха (Якутия)» в соответствии с которым для работников органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и государственных учреждений Республики Саха (Якутия) 27 апреля – День Республики Саха (Якутия) и 21 июня – День национального праздника «Ысыах» объявлены нерабочими праздничными днями.



