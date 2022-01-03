В 2022 году финансирование сельского хозяйства Якутии достигнет рекордного уровня

В 2021 году в районы Якутии местным аграриям доставили 3 835 голов молодняка свиней и 76 тысяч голов кур. Сегодня это не только способ получения экологически чистой продукции, но и один из ключевых инструментов повышения доходов селян.

«Из бюджета республики выделили 55 млн рублей на поддержку районам, чтобы они могли возместить часть транспортных расходов по поставке поголовья скороспелой живности. Арктическим районам и вилюйской группе районов транспортные расходы возместили полностью. Мы продолжим расширять виды поддержки аграриев, в том числе тех, кто занимается заготовкой мяса», – отметил председатель правительства республики Андрей Тарасенко.

Поставку поросят обеспечили два крупных свиноводческих предприятия: Хатасский свинокомплекс – 2 280, ПТКХ «Сибирь» – 1555 голов. Что касается птицы, то это такие предприятия, как Якутская птицефабрика, которая поставила более 56 тысяч голов куриц-несушек, АО «Сайсары» – 11553 голов и АО «Совхоз Новый» (Мирнинский район) – 8422 голов.

В арктические и северные районы поставлено 2267 голов птицы, 52 тонны комбикормов.

«В 2021 году для поддержки скороспелой отрасли животноводства по инициативе премьера Якутии Андрея Тарасенко министерство разработало порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из госбюджета республики местным бюджетам на возмещение транспортных расходов по организации поставки поголовья скороспелой живности и кормов», – сказал министр сельского хозяйства Александр Атласов.

В Послании депутатам Ил Тумэн глава региона Айсен Николаев отметил, что в 2022 году финансирование сельского хозяйства достигнет рекордного уровня – 12,5 млрд рублей. Будут введены новые субсидии на заготовку мяса, овощей, картофеля и зерновых. Также увеличатся субсидии на поголовье коров и кобыл в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах арктических и промышленных районов.