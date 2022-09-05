В 2022 году больницы Якутии получают в совокупности 57 автомашин

По программе модернизации первичного звена Нацпроекта «Здравоохранение» медицинские организации Якутии получат еще 22 новых автомобиля марки «УАЗ».

Машины будут использоваться для доставки медработников, пациентов и лекарств в отдаленные населенные пункты, для транспортировки анализов для лабораторных исследований.

19 июня глава Якутии Айсен Николаев вручил ключи от первой партии автомобилей в количестве 21 единицы марки «УАЗ», а также ключи от 4 машин «Лада-гранта» по программе паллиативной службы.

В июле медицинские организации Якутии получили 10 автомобилей марки «УАЗ».

«В общей сложности, в июне-июле месяце т.г. больницы республики, таким образом, получили 35 автомашин. В совокупности в этом году больницы Якутии получают 57 автомобилей, из них 53 — по модернизации первичного звена здравоохранения», — сказала министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и включает в себя 9 федеральных проектов, касающихся борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитием системы оказания первичной медико-санитарной помощи, модернизации первичного звена здравоохранения, развитием детского здравоохранения, внедрения инновационных медтехнологий и др.