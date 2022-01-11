В 2021 году якутские шашисты завоевали на первенствах России и мира 83 медали 👏

В 2021 году юношеская сборная Якутии по шашкам на официальных первенствах России и мира завоевала в общей сложности 83 медали.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева в регионе оказывается поддержка развитию интеллектуальных видов спорта, также уделяется особое внимание работе с одарёнными детьми. Напомним, что в этом году – в год 100-летия республики в Якутске состоятся Международные интеллектуальные игры.

«Из 83 медалей – 33 наши шашисты завоевали на первенствах мира. Это 11 золотых, 14 серебряных, 8 бронзовых наград. 50 медалей – 17 золотых, 17 серебряных, 16 бронзовых наград – они выиграли на первенствах России», — сообщил исполнительный директор Федерации шашек Республики Саха (Якутия), международный гроссмейстер, четырёхкратный чемпион мира по русским шашкам Николай Стручков.

Исполнительный директор федерации также рассказал о ключевых достижениях взрослой сборной команды по шашкам. В 2021 году Матрёна Ноговицына одержала победу на чемпионате мира по стоклеточным шашкам. Она стала первой чемпионкой мира из якутян по международным шашкам. 14-летняя Сандаара Апросимова выиграла чемпионат Европы. До этого в её возрасте еще ни одной девушке в мире не удавалось стать чемпионкой Европы по русским шашкам. Семикратный чемпион мира Гаврил Колесов выиграл чемпионат Европы по русским шашкам в молниеносной программе и стал бронзовым призёром чемпионата России по русским шашкам в молниеносной программе. Алёна Большакова стала чемпионкой России по стоклеточным шашкам. Аяника Колодезникова выиграла чемпионат России в молниеносной программе по стоклеточным шашкам. Николай Гуляев одержал победу на чемпионате России в молниеносной программе по стоклеточным шашкам, стал чемпионом России по быстрой программе по русским шашкам, а также победителем этапа Кубка мира по стоклеточным шашкам. Тунаара Федорова одержала победу на этапе Кубка мира по стоклеточным шашкам. Дайаана Кондратьева завоевала две серебряные награды на чемпионате России по русским шашкам в быстрой и молниеносной программах.

Также нужно отметить первое место на чемпионате республики по стоклеточным шашкам 13-летнего Айсена Егорова, который стал самым молодым чемпионом республики.

11 января, в Якутске стартовало первенство Якутии по русским шашкам среди юношей и девушек 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-2013 и 2014 года рождения и младше.

Заявки на участие в соревнованиях подали более 120 юношей и 110 девушек.

«Соревнования пройдут 11-13 января в зале республиканского шашечно-шахматного центра города Якутска», — отметил главный судья соревнований, судья всероссийской категории Гаврил Винокуров.