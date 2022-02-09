В 2021 году достигнуты цели по восстановлению экономики Якутии

В Якутии по итогам 2021 года достигнуты целевые значения Плана действий по восстановлению экономики. Документ был принят в декабре 2020 года и включает в себя ряд краткосрочных и долгосрочных задач.

По итогам года обеспечен устойчивый рост ВРП на уровне на 110,5% и реальных денежных доходов населения на 102,1% к уровню 2020 года, снижен уровень безработицы до 6,9%. Эти данные озвучены на заседании оперативного штаба по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения, нормализации деловой активности в отраслях, наиболее пострадавших в период распространения COVID-19 под председательством первого вице-премьера Кирилла Бычкова.

«Проведена серьезная работа, грамотно разработан комплекс мер, который показал свою эффективность. Достигнуты высокие показатели и по мероприятиям, которые имеют долгосрочный характер», — сказал первый зампред Правительства.

На высоком уровне реализован проект «Местные кадры в промышленность». В настоящее время в нем участвуют 43 компании. В 2020 году в рамках проекта трудоустроено 8758 человек из числа граждан, постоянно проживающих на территории республики. По предварительным итогам за 11 месяцев 2021 года в рамках проекта трудоустроено 9462 человека.

Проведена модернизация лабораторий инфекционной службы, ведется работа по капитальному ремонту стационаров инфекционного профиля.

Продолжается работа по повышению эффективности государственного управления, переводу государственных и муниципальных услуг в электронную форму.