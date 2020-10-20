В 2021 году бюджет Якутска ждет резкое падение доходов

В 2021 году в бюджете Якутска предполагается сокращение на 421 млн рублей

20 октября состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской думы по градостроительству и архитектуре, на которой рассмотрены два вопроса: «О ходе подготовки бюджета городского округа «город Якутск» в сфере градостроительства и архитектуры на 2021 год, плановый период 2022-2023 гг.» и «О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ГО «город Якутск» на 2018-2022 гг.» за 9 месяцев 2020 года».

По первому вопросу — информация Ольги Максимовой – начальника Департамента финансов ОА.

Поскольку о бюджете в сфере градостроительства говорить еще рано, ОА проинформировала в целом о бюджетном проекте. Он неутешителен. По основному источнику доходов – НДФЛ в 2021 году ожидается снижение на 349 млн рублей. А в целом расходы предполагается сократить по сравнению с 2020 годом на 421 млн рублей. Первоочередные расходы не урежут, а вот остальные, по значительной части муниципальных программ, сократят значительно.

По второму вопросу — информация Северины Архиповой – начальника Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА. Исполнение программы низкое, например, по парку Победы – 54%, по водоотведению в аэропорту – 2,4%.

Планируется разработка проектно-сметной документации благоустройства набережной озера Сайсары и сквера Матери, корректировка проекта сквера Учителя.

Выполнена первая очередь парка Победы, разрабатывается проектно-сметная документация второй очереди.

По подпрограмме «Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий» выполнен ремонт дворов по ул. Аммосова, 4/1, 4/2, ул. Каландаришвили, 23/1.

Председатель постоянной комиссии, депутат Владимир Аммосов спросил, почему такое исполнение по отдельным проектам, в частности, по Сайсарам. Главный архитектор города Семен Сергеев объяснил это нехваткой специалистов и тем, что проектно-сметная документация может разрабатываться до декабря.

Депутаты предложили информацию о реконструкции исторической застройке в Залоге разместить для всех горожан.

Депутат Феликс Романов заметил, что двор по улице Аммосова, 4/1 и 4/2 благоустраивался два года. И почему забыты пригороды?

Семен Сергеев по благоустройству дворов объяснил следующее: в 2017 году по федеральной программе определен по заявкам жильцов ранжированный список, в котором остались 97 дворовых территорий, из которых 12 в пригороде. Проекты для восьми домов разработаны на сумму 50 млн рублей. Там, как и указано в заявках, благоустройство будет минимальное – асфальтирование.

По улице Аммосова задержка была по вине подрядчика.

Первое чтение бюджета Якутска состоится в ноябре, там и начнется подробная проработка по всем муниципальным программам.