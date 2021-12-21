В 2021 году АЛРОСА вдвое увеличила объем дивидендов в бюджет республики

В текущем году АК «АЛРОСА» ПАО добилась рекордных продаж, удвоила дивидендные платежи, нарастила налоговые отчисления. По итогам года компания планирует реализовать рекордный объём алмазно-бриллиантовой продукции – почти 46 млн карат.

Уходящий год стал для компании «АЛРОСА» и её акционеров лучшим за последние восемь лет. Об этом в ходе рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании за 2021 год и планов на 2022 год заявил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

«В этом году Якутия получила рекордные дивиденды в консолидированный бюджет республики – почти 50 млрд рублей. Из них в бюджеты восьми районов республики, являющихся акционерами компании, поступило около 11 млрд рублей, что также является максимальным показателем за всю историю компании и в два раза превышает объёмы дивидендных выплат 2020 года. Дивиденды этого года превысили общие объёмы выплаченных дивидендов в бюджет республики в течение восьми лет с 2009 по 2016 годы», — отметил глава региона.

Как сообщил генеральный директор компании Сергей ИВАНОВ, уже в начале года компания приступила к наращиванию объёмов добычи. К концу года компанией будет добыто примерно 32,5 млн карат алмазов, что на 8% больше показателей 2020 года. В текущем году в бюджет каждого из районов-акционеров компании поступило более 1,3 млрд рублей.

Финансовая устойчивость компании сегодня не вызывает сомнений, что подтверждается и международными экспертами. «В августе рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило оценку собственной кредитоспособности АЛРОСА до BBB, то есть выше суверенного рейтинга Российской Федерации. Сегодня у нас в стране всего три таких компании, две из которых частные», – подчеркнул заместитель генерального директора компании АЛРОСА Алексей Филипповский.

АЛРОСА активно участвует в социально-экономическом развитии республики и районов своего присутствия. Социальные расходы компании в 2021 году составят 6,5 млрд рублей, что на 10% больше прошлого года. В следующем году запланировано их увеличение – до 7,4 млрд рублей.

Расширение основного и сопутствующего производств, новые проекты позволили АЛРОСА создать в этом году свыше 1 800 рабочих мест. Почти все – в Якутии. Еще столько же планируется создать в следующем году.

В этом году АЛРОСА и Якутия заключили новый договор о социально-экономическом сотрудничестве сроком на 5 лет. «За этот период АЛРОСА направит почти 4 млрд рублей на развитие образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, науки, охрану окружающей среды и благоустройство территорий. В нынешнем году на эти цели было выделено 700 млн, в 2022 году – уже 800 млн рублей», – сообщил заместитель генерального директора Алексей Дьячковский.

«В 2021 году компания сделала хороший задел для социального развития Мирнинского и Ленского районов. По поддержке работников бюджетной сферы Мирнинского района компания приняла беспрецедентные меры. Считаю, что это огромная помощь и поддержка и для нового руководства Мирнинского района. Уверен, что совместными усилиями руководства компании и Мирнинского района при поддержке правительства республики будут решаться важные задачи по развитию системы здравоохранения, сноса аварийных домов, строительства дорог и улично-дорожной сети, создания комфортной городской среды. И это всё в конечном итоге повысит качество жизни людей, которые сегодня куют экономическое благополучие всей нашей республики», — заключил Айсен Николаев.