В 2020 году в селах Якутии планируют создать 350 новых рабочих мест

В рамках реализации пилотного проекта «Занятость на селе», который охватывает четыре муниципальных образования республики, планируется реализовать 98 проектов по производству товаров и услуг, в том числе в Горном улусе – 32, в Намском – 17, в Хангаласском – 35 и в Оленёкском – 13. Кроме того, в 2020 году в рамках проекта планируется создание 350 новых рабочих мест, из них по 100 рабочих мест в Горном и Оленёкском улусах, в Хангаласском – 76, в Намском – 74. Об этом 13 февраля сообщили на совещании по рассмотрению итогов реализации проекта «Занятость на селе» за 2019 год и планов на 2020 год, которое провёл первый вице-премьер Якутии Алексей Стручков.

Проект «Занятость на селе» направлен на снижение уровня безработицы и создание условий для трудоустройства сельского населения республики путем адресного подхода и консолидации всех государственных программ в сфере занятости населения. В реализации «Дорожной карты» проекта наряду с муниципальными образованиями участвуют 9 министерств и ведомств республики.

По итогам реализации пилотного проекта «Занятость на селе» в 2019 году в трёх муниципальных образованиях республики трудоустроено 832 человека, из них на постоянную работу – 128, на временную – 574.

По проекту «Местные кадры в промышленность» в промышленные компании, ведущие свою деятельность на территории республики, трудоустроено 244 человека, из них в Горном улусе – 39, в Хангаласском – 115 и в Оленёкском – 90.

В результате реализации проекта планировалось создание 311 рабочих мест, в том числе в 2019 году — 174, в 2020 году — 137. Но благодаря реализации проекта уже по итогам 2019 года удалось создать 203 рабочих места: в Горном улусе – 42, в Хангаласском – 46, в Оленекском – 115.

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование были направлены 236 безработных и незанятых граждан: в Горном улусе – 91, в Хангаласском – 116, в Оленекском – 29. Все они завершили обучение и по итогам первого квартала 2020 года будут получены показатели их дальнейшего трудоустройства.

Также в рамках реализации проекта 39 безработным и незанятым гражданам оказано содействие в самозанятости, из них в Горном улусе – 17 гражданам, в Хангаласском – 20, в Оленёкском – 14.

68 граждан получили помощь по линии социального контракта, в Горном улусе – 38, в Хангаласском – 16, в Оленёкском – 14.

Государственная поддержка в сфере сельского хозяйства в виде грантов и субсидий предоставлена 31 сельскохозяйственной организации и крестьянским фермерским хозяйствам, в Горном улусе такую поддержку получили 8 хозяйств, в Хангаласском улусе – 23.

По итогам совещания первый вице-премьер Якутии Алексей Стручков отметил важность выявления совокупных показателей, влияющих на создание в сельских наслегах республики новых рабочих мест и увеличение количества самозанятых граждан для принятия определённых управленческих решений в сфере занятости населения. Он также поручил Госкомитету РС (Я) по занятости населения по итогам первого квартала 2020 года проанализировать влияние проекта на снижение уровня бедного населения в пилотных муниципальных образованиях, участвующих в данной программе.