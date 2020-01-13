В 2020 году республика введет более 200 км дорог

183,3 км региональных дорог и 22,3 км дорог Якутска будут введены в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Показатели второго года реализации нацпроекта на 27 % выше, чем в 2019 году.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершится строительство автодороги «Алдан» на участке Джебарики-Хая – р. Солонгдо (1-й пусковой комплекс) и строительство региональной автодороги «Кобяй». Участок дороги от реки Тюгэнэ и строительство мостового перехода через реку в Кобяйском улусе будут введены в ноябре 2020 года. Завершение строительства дороги «Кобяй» – одна из важных задач экономического роста не только для Кобяйского улуса, но и в целом для республики.

В 2020 году также продолжится строительство автодороги «Абалах» в Мегино-Кангаласском районе. Строительство этой дороги началось 20 лет назад. Автодорога пролегает по территории Республики Саха (Якутия) от с. Майя через Мегино-Кангаласский, Чурапчинский районы и обеспечивает самый короткий выход на федеральную трассу «Колыма» и региональную дорогу «Амга».

Ремонтные работы будут проведены на автодорогах Амга, Нам, Анабар, Умнас, Яна, Борогон, Уолба-Булун. В общей сложности работы будут идти на 33 объектах региональных и 22 объектах городских автодорог.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется на территории Российской Федерации в рамках «майского» указа Президента страны. В 2019 году Якутия в числе других регионов приняла участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый год реализации нацпроекта позволил достигнуть доли региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в 32,8 %, городской агломерации г. Якутск – 38,4%.