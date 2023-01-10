В 202 микрорайоне Якутска вспыхнул автомобиль

9 января 2023 г. в 21.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на 202 мкр. в г. Якутске. Через 3 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия был виден дым. В результате возгорания поврежден моторный отсек машины на площади 0,5 кв.м. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки бензонасоса. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Благодаря оперативным действиям огнеборцев автомобиль спасен. На ликвидацию привлекались 12 человек личного состава и 2 единицы техники.