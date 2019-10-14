В 202 микрорайоне произошло преступление

Во время патрулирования в Якутске группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии получила информацию о совершении в микрорайоне «202» имущественного преступления в отношении девушки. Прибывшим к месту происшествия росгвардейцам потерпевшая сообщила, что несколькими минутами ранее неизвестный выхватил у нее сумку с документами, личными вещами и скрылся на а/м Тойота–Корона.

Девушка подробно описала внешность злоумышленника и указала, в какую сторону уехал автомобиль. Информация незамедлительно была передана всем наружным службам полиции и автоэкипажам Росгвардии. Через некоторое время росгвардейцы возле дома по ул. Петровского заметили схожую с ориентировкой автомашину. При проверке документов водителя сотрудниками в салоне была замечена женская сумка.

Прибывшая следственно-оперативная группа полиции в присутствии понятых изъяла опознанные потерпевшей вещи и задержала подозреваемого. 33-летний уроженец Усть-Алданского района доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.