23.08.2019
18:55
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Якутск

В 202 микрорайоне перекроют улицу

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в это воскресенье, 25 августа, в связи с ежегодным женским экологическим забегом «Бегущая Лена», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, будет организовано ограничение движения транспортных средств с 11:00 часов до 12:00 часов на улице Набережная Романа Дмитриева, от улицы Хабарова до лодочной станции.

Источник: Окружная администрация города Якутска
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