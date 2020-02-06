06.02.2020
15:25
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Происшествия

В 202-м микрорайоне Якутска сбили пенсионерку

Прибывшие на «Скорой» медики не смогли определить, что у женщины перелом.

5 января около 9 часов утра 34-летний водитель, управляя  автомобилем «Тойота Ипсум», во дворе одного из домов в 202 микрорайоне  совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку. 

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи осмотрела и оставила женщину-пешехода на месте, не выявив у нее травм. Однако  вечером пенсионерка снова обратилась в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие: по результатам дополнительного обследования у нее был обнаружен  компрессионный перелом. Женщину госпитализировали.

В этот же день около 9 часов вечера на ул. Билибина 65-летний водитель, управляя  автомашиной «Хонда CMX», выехал на полосу  встречного движения, где совершил столкновения с  автомобилем «Тойота Премио», за рулем которого находился  28-летний молодой мужчина. Водитель «Тойоты» получил в результате ушибы головы и конечностей.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

По обоим фактам ДТП проводятся проверки. 

Фото: Группа по пропаганде БДД ОИГБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа по пропаганде БДД ОИГБДД МУ МВД России «Якутское»
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