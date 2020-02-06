В 202-м микрорайоне Якутска сбили пенсионерку

Прибывшие на «Скорой» медики не смогли определить, что у женщины перелом.

5 января около 9 часов утра 34-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ипсум», во дворе одного из домов в 202 микрорайоне совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи осмотрела и оставила женщину-пешехода на месте, не выявив у нее травм. Однако вечером пенсионерка снова обратилась в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие: по результатам дополнительного обследования у нее был обнаружен компрессионный перелом. Женщину госпитализировали.

В этот же день около 9 часов вечера на ул. Билибина 65-летний водитель, управляя автомашиной «Хонда CMX», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновения с автомобилем «Тойота Премио», за рулем которого находился 28-летний молодой мужчина. Водитель «Тойоты» получил в результате ушибы головы и конечностей.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

По обоим фактам ДТП проводятся проверки.