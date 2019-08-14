В 2019-м по Инвестиционной программе РС(Я) планируется ввести 68 соцобъектов

13 августа первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков провел совещание по вопросу исполнения Инвестиционной программы РС (Я) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Об исполнении Инвестиционной программы РС(Я) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 01.08.2019 г.

Общую информацию об исполнении Инвестиционной программы РС (Я) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 1 августа текущего года представила министр экономики РС (Я) Майя Данилова. Также по данному вопросу выступили представители министерств республики.

Общий объем Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2019-2021 гг. составил 71 510,6 млн. рублей, в том числе в 2019 году – 22 189,0 млн. рублей. По состоянию на 01.08.2019 г. исполнение составило 5 973,5 млн. рублей или 26,9% от плана, что ниже на 9,8% уровня освоения к соответствующему периоду предыдущего года (на 01.08.2018 г. исполнение составило 4 209,9 млн. рублей или 36,7% при плане 11 467,8 млн. рублей).

В рамках реализации объектов и мероприятий Национальных проектов в 2019 году предусмотрены средства в сумме 10 663,4 млн. рублей, (в том числе за счет государственного бюджета РС (Я) – 3 042,8 млн. рублей, федерального бюджета – 7 620,6 млн. рублей). Исполнение на отчетную дату составило 1 387,1 млн. рублей (в том числе за счет государственного бюджета РС (Я) – 658,1 млн. рублей, федерального бюджета – 729,0 млн. рублей) или 13% от плана.

В 2019 году за счет всех источников планируется ввести 68 социальных объектов, в том числе 10 объектов общего образования на 2 390 мест (в том числе 2 объекта общего образования на 720 мест по соглашениям ГЧП), 27 объекта дошкольного образования на 3 560 мест (в том числе 10 объектов дошкольного образования на 2 105 мест по соглашениям ГЧП), 1 интернат, 17 объектов культуры (в том числе 1 объект культуры по соглашениям ГЧП), 9 объектов спорта, 1 объект социального обеспечения, 3 объекта здравоохранения.

По состоянию на 1 августа 2019 года в рамках Инвестиционной программы РС (Я) введены в эксплуатацию 2 объекта: 1 ФАП в с. Русское-Устье Аллаиховского улуса и 1 объект спорта в с. Чапчылган Амгинского улуса в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».