В 2019 году отремонтировано 110 км федеральной трассы А-360 «Лена»

Основной объем работ (98 км) пришелся на Якутию, причем 43 км из них – капитальный ремонт. В Амурской области в порядок привели 12 км.

В рамках работ по ремонту и капитальному ремонту были приведены в нормативное состояние участки трассы, проходящие через населённые пункты Амурской области и Республики Саха (Якутия).

Так, например, в п. Невер Амурской области дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, установили линии искусственного освещения (600 метров), оборудовали примыкания к жилым домам, обеспечили водоотведение. А на участке федеральной трассы в п. Соловьевске Амурской области устроено двуслойное асфальтобетонное покрытие, оборудованы примыкания к жилым домам, обновлены дорожные знаки и барьерное ограждение.

В якутском Хатыми произведен ремонт дорожного полотна, обустроен заезд в поселок, проведены работы по установке линии искусственного освещения (800 метров) и оборудована стоянка для транзитного транспорта с возможностью единовременного размещения до 10 большегрузных автомобилей.

Ещё 53 км федеральной трассы «Лена» защитили слоями износа в Алданском районе Республики Саха (Якутия).

В нормативное состояние приведено восемь мостов в Республике Саха (Якутия) и один путепровод в Амурской области. Общая протяженность искусственных сооружений — 311 п.м.

Выполнено дополнительное обустройство девяти наземных нерегулируемых переходов (7 в Якутии и 2 в Амурской области). В рамках этих работ установлено 1220 новых дорожных знаков и 14.5 км барьерного ограждения.

Главный результат года — увеличение протяженности дороги «Лена», находящейся в нормативном состоянии, на 4,6 процента, до 77,2 процента.