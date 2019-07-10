В 2019 году будут определены 12 лучших гражданских инициатив

4-5 июля в Якутске прошел Гражданский форум, на котором Центром поддержки гражданских инициатив объявлен открытый республиканский конкурс гражданских инициатив «12 лучших инициатив», посвященный Году консолидации в Республике Саха (Якутия).

В конкурсе могут принять участие социально значимые проекты и отдельные гражданские инициативы, которые находятся на стадии реализации или планируются к реализации в 2019-2020 годах.

Заявки принимаются по 5 сентября 2019 года на почту spgi@list.ru, оценка представленных на Конкурс материалов и определение победителей пройдет до 25 сентября 2019 года.

Победители конкурса награждаются призами и дипломами по каждой номинации. Лучшие проекты и инициативы будут оформлены при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) в виде заявки для участия в конкурсе Фонда президентских грантов, который проводится с 14 октября по 25 ноября 2019 года.

АНКЕТА ПРОЕКТА

Название проекта ФИО автора проекта Контактный телефон Электронная почта География реализация проекта НКО (полное название)/ инициативная группа/гражданский активист Аудитория проекта Социальная значимость Собственные ресурсы Запрашиваемые меры поддержки от Фонда президентских грантов Дополнительная информация Опыт реализации подобных инициатив и проектов (краткое описание)