В 2 раза увеличился экспорт товаров из Якутии

За девять месяцев текущего года экспорт товаров из Якутии составил 3 950,7 млн. долл. США – данный показатель увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несырьевой неэнергетический экспорт составил 133 млн. долл. США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 51,8% или на 45,4 млн. долл. США.

С января по сентябрь текущего года Якутия занимает 20 место среди субъектов РФ по объему экспорта товаров.

«Продвижение несырьевых отраслей на зарубежные рынки очень важно для экономики республики. Выход на эти рынки всегда имел определенные сложности. Необходимо, чтобы продукция обладала конкурентными преимуществами, причем даже не в цене, а в «бренде». Для Якутии таким брендом является экологически чистый, натуральный и безопасный продукт. Сейчас мы работаем в этом направлении», — подчеркнул Айсен НИКОЛАЕВ, обозначая приоритетные направления развития экспорта товаров и услуг региона.

Отметим, что в республике ведется последовательная работа по поддержке предприятий, ориентированных на зарубежные рынки. В текущем году по состоянию на 25 ноября Центром поддержки экспорта региона оказано 435 услуг 169 субъектам малого и среднего бизнеса республики. В результате продукция 36 предпринимателей размещена на международных электронных торговых площадках, проведено 20 сделок на общую сумму 424,84 тыс. долл. США.

«К нам обращаются разные компании: как начинающие, так и предприятия с высоким уровнем экспортной зрелости. Для новичков мы проводим образовательные семинары, благодаря которым они начинают продвигать свою продукцию и услуги на экспорт. Опытные компании чаще обращаются к нам для разработки проекта экспортного контракта и перевода его на иностранные языки, покрытия расходов таможенных представителей, обеспечения переговорного процесса с иностранными покупателями, получения разрешительных документов на экспорт», — отметила генеральный директор регионального Центра поддержки экспорта Лина ПЕТРОВА.

Напомним, в Якутии Центр поддержки экспорта заработал в сентябре 2018 года в качестве структурного подразделения Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта региона. В ноябре 2020 года создана Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)», учредителем которой является Министерство по внешним связям и делам народов РС (Я).

С начала создания Центра по настоящее время оказано более 1000 услуг более чем 300 уникальным субъектам малого и среднего бизнеса. При содействии Центра малым бизнесом подписано 52 экспортных контракта на общую сумму 9,36 млн. долл. США на поставку несырьевых неэнергетических товаров в более чем 13 иностранных государств.



