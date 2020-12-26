В 17 районах Якутии построят дизельные электростанции с использованием ВИЭ

Модернизацию дизельной генерации в зоне локальной энергетики Якутии обсудили 25 декабря на заседании расширенной коллегии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

На сегодняшний день более 60 % республики, где проживает более 10 % населения, обеспечивается энергоснабжением за счет дизельной генерации. Основными проблемами децентрализованного энергоснабжения являются структура топливного баланса с большим удельным весом более 80 %, низкая транспортная инфраструктура, дороговизна себестоимости электроэнергии, высокие эксплуатационные затраты.

За последние пять лет, в рамках инвестиционной программы АО «Сахаэнерго», построено 18 дизельных электростанций, 11 объектов возобновляемых источников энергии.

Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов в своем докладе отметил, что последние два десятилетия правительством республики велась работа по оптимизации локальной энергетики, чтобы снизить влияние перекрестного субсидирования.

Результатом данной работы стало поручение президента РФ Владимира Путина об оптимизации неэффективной энергетики и План мероприятий по модернизации неэффективной дизельной (мазутной, угольной) генерации в изолированных и труднодоступных территориях, утвержденный заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком.

В июне подписано Соглашение между правительством Республики Саха (Якутия) и ПАО «РусГидро» «О сотрудничестве при реализации проектов по модернизации дизельной генерации», которым предусматривается сохранение в тарифах на электроэнергию экономии топлива в целях возврата инвестиций по энергосервисным договорам.

В рамках Соглашения реализуются 6 «пилотных» проектов модернизации дизельной генерации с использованием возобновляемых источников энергии. Новые энергокомплексы, включающие строительство дизельных электростанций (ДЭС), солнечных электростанций (СЭС)с системами накопления энергии, будут построены в населенных пунктах Момского района (с. Хонуу, с. Кулун-Елбют, с. Сасыр, с. Тебюлях) и Верхоянского района (г. Верхоянск, с. Табалах). Ввод объектов планируется в эксплуатацию до конца 2021 года.

«На сегодняшний день прорабатываются вопросы по реализации энергосервисных договоров в еще 67 населенных пунктах с подписанием дополнительного Соглашения с ПАО «РусГидро» о сотрудничестве. Новые энергокомплексы в составе дизельных электростанций и солнечных электростанций с накопителями энергии будут построены в 17 муниципальных образованиях. Мы планируем в течение пяти лет охватить и реализовать данные проекты», — сообщил Вячеслав Емельянов.

Данные проекты планируется реализовать в населённых пунктах Абыйского, Аллаиховского, Алданского, Анабарского, Верхневилюйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Ленского, Жиганского, Кобяйского, Нижнеколымского, Олекминского, Оймяконского, Среднеколымского, Томпонский, Усть-Майского, Усть-Янского, Хангаласского районов.