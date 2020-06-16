В 16 квартале Якутска отремонтируют дворы и проезды многоквартирных домов

В Якутске в этом году, до 1 октября проведут ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов многоквартирных домов. В Строительном округе отремонтируют дворовые территории и проезды к многоквартирным домам на улице Рыдзинского

В 16 квартале текущий ремонт проведут во дворе по ул. Рыдзинского, 18/4, 18/7, 18/8. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 298 633 рублей. Об этом сообщили в МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

«Информация об исполнении программы доведена до округов и пригородов Якутска. Территориальные органы управления предоставили в «Службу эксплуатации городского хозяйства» списки объектов, которые должны быть включены в реестр, как первостепенные», — прокомментировала заместитель директора по благоустройству Татьяна Павлюковская.

Также из городского бюджета выделено 2 млн 855 тыс. рублей по направлению «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дороги» на ремонт участка дорожного покрытия на переулке Бурнашова с заезда по ул. Жорницкого до перекрестка в районе дома № 7/10 по ул. Жорницкого.

«По улице Рыдзинского и на участке переулка Бурнашова произведено грейдирование и в течение летне-осеннего сезона будут вестись ремонтные работы, также нами запланирован ямочный ремонт по внутриквартальным дорогам», — сообщил руководитель Управления Строительного округа Савва Михайлов.

Средства на ремонт выделены в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020 год».