В 13 районах Якутии подали тепло
На сегодня отопительный сезон начался в 13 районах Якутии, где присутствуют производственные подразделения ГУП «ЖКХ РС (Я)».
Теплоснабжающие объекты Аллаиховского, Абыйского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Горного, Момского, Нижнеколымского, Оленекского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского филиалов предприятия функционируют в штатном режиме, сообщают специалисты центральной диспетчерской службы предприятия.
Сегодня, 4 сентября, тепло социально значимым объектам и жилищному фонду по графику подали теплоисточники Верхневилюйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».
На текущей неделе осенне-зимний период 2019-2020 годов стартует в филиалах Амгинского, Вилюйского, Кобяйского, Заречного, Нюрбинского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского и Чурапчинского районов.
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