В 11-ти арктических районах Якутии запущены все котельные

Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов 30 августа на брифинге о подготовке к отопительному сезону сообщил, что запуск котельных полностью произведен в 11 районах республики. В их числе Анабарский, Аллаиховский, Абыйский, Булунский, Верхоянский, Нижнеколымский, Оленекский, Кобяйский, Момский, Среднеколымский, Нижнеколымский районы.

По его информации, в ближайшие дни отопительный сезон начнется во всех арктических районах республики. Частично отопительный сезон уже стартовал в Усть-Янском районе, тепло подано в поселок Депутатский. В Верхнеколымском районе ведутся подготовительные работы — отопление будет запущено 31 августа.

«В Якутске отопительный сезон планируется запустить с 1 сентября в социальных объектах, с 5 сентября – в жилфонде. В целом подготовка в республике проходит в штатном режиме», — отметил Вячеслав Емельянов.

Подготовка и начало отопительного сезона находится на ежедневном контроле министерства ЖКХ и энергетики республики.