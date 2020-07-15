В 11 селах Якутии появятся многофункциональные детские площадки



Так, на днях в селе Тылгыны Вилюйского улуса была открыта детская спортивно-игровая площадка. По инициативе главы села Егора Иванова, в прошлом году муниципальное образование приняло участие и стало одним из победителей республиканского конкурса «Моя площадка» Целевого фонда будущих поколений РС(Я)».

Конкурс реализуется в рамках проекта «Светлое будущее» подпрограммы «Развитие» программы «Во имя будущего на 2016 – 2020 годы». Напоминаем, что программа реализуется за счет добровольных пожертвований АК «АЛРОСА» (ПАО), содействие которой социально-экономическому развитию Якутии и ее районов, в целом, по трем направлениям, включая налоги, дивиденды и добровольные пожертвования, оценивается в диапазоне от 60-80 млрд ежегодно.

Как уже было сказано, АЛРОСА – самый крупный налогоплательщик республики, выплачивающий 90% своих налогов в Якутии, что составляет примерно 35% годового бюджета РС(Я). Также ежегодно АЛРОСА перечисляет республике дивиденды, как держателю 33% своих акций. Кроме того, непосредственно на реализацию различных социальных проектов в Якутии АЛРОСА вкладывает до 10 млрд. рублей ежегодно, в том числе через Фонд будущих поколений.

Благодаря проекту, в 11 селах Якутии детвора получит современные, многофункциональные детские комплексы, что будет способствовать их всестороннему развитию.

«Зимой мы договорились насчет доставки груза с земляками, проживающими в городах Вилюйск и Якутск. Далее, местные жители уже сами с радостью установили их», – делится глава хорошими новостями.

По его словам, сейчас местные умельцы строят забор на прилегающей территории.